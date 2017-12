Wednesday 27 December 2017

Il Giornale di Domani

Scuola, fuori dai ruoli 55mila supplenti: il diploma non basta L'anteprima sul Messaggero Digital

di Lorena Loiacono

Non c’è pace per i supplenti della scuola: anche quando pensano di aver raggiunto l’assunzione, si fa dietrofront e la cattedra non c’è più. E così, per il primo giorno di scuola dopo la pausa natalizia, è già pronto lo sciopero. È un pasticcio senza fine quello che riguarda le aspiranti maestre di scuola materna ed elementare in possesso del solo diploma magistrale: per il Consiglio di Stato il titolo di studio di scuola superiore non è sufficiente per entrare nelle graduatorie ad esaurimento.