Saturday 10 March 2018

Il Giornale di Domani

Latina, la migliore amica della moglie del carabiniere: «Era un violento, non doveva avere quella pistola»

di Raffaella Troili

Antonietta chiamava, Michela Cerrato arrivava. L’amica del cuore non si dà pace.

«Ci sentivamo tutti i giorni e adesso più volte al giorno. Anche mercoledì le ho telefonato mentre andavo a Cisterna, le avevo scritto buongiorno su whatsapp alle 5,30 e non aveva risposto. Più tardi l’ho chiamata e mi ha risposto lui, lucido e arrogante come sempre».